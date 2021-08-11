Эксперт сравнила опасность штаммов COVID-19 «йота» и «дельта»

Директор Научного совета биомедицинского холдинга Анча Баранова заявила, что скорость распространения штамма COVID-19 «йота» была выше, чем у других штаммов примерно на 15-20%. При этом данные цифры все равно не дотягивают до показателей штамма «дельта».

«Волна этого штамма, распространившаяся в США, начиная с мая 2021, вытеснила «йоту» вместе с остальными популярными в то время штаммами», – сообщила она в интервью «Известиям».

В тоже время, весной текущего года заявки «йоты» на доминирование были серьезными, добавила она.

По словам Барановой, несмотря на то, что пандемия в США пошла на спад из-за быстрой вакцинации, случаи распространения штамма «йота» по территории страны продолжали выявляться до конца весны.

Штамм коронавируса «йота» не обладает способностью «уходить» от действия как естественных антител, так и «фармацевтических антительных коктейлей», что и обусловило почти полное его исчезновение к середине лета 2021 года, резюмировала специалист.

Ранее ученый объяснил «высокую летальность» штамма COVID-19 «йота».