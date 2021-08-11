Ученый объяснил «высокую летальность» штамма «йота»

Штамм коронавируса «йота» на самом деле не настолько опасен, как об этом рассказали СМИ. Соответствующее заявление в беседе со «Звездой» сделал директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии на базе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Игорь Красильников.

При этом ученый уточнил, что данный вариант инфекции медики обнаружили не только что, а относительно давно.

«Дело в том, что штамм "йота" выделен давно, в октябре 2020 года, в Нью-Йорке. Причем этот штамм сравнивался с "дельтой", которая сейчас доминирует во всем мире. И самое забавное, что даже ученые нью-йоркского здравоохранения, которые дали информацию об этом штамме, они написали, что этот штамм увеличивает коэффициент смертности на 82%. Это значит, что для людей старше 60 лет коэффициент смертности составляет 1%. В одном случае из ста - летальный исход. А если увеличить коэффициент смертности на 82%, то это означает 1,9%, а не так, как все считают, что 82% смертность. Получилось так, что СМИ напугали людей, что "йота" сейчас якобы убьет всех пожилых», - объяснил эксперт.

Красильников подчеркнул, что в данный момент во всем мире идет не распространение «йоты», а, напротив, снижение ее активности. Кроме того, ученый опроверг сообщения о том, что вакцинация якобы является неэффективной перед этим штаммом.

Ранее СМИ распространили информацию, согласно которой в Нью-Йорке медики выявили «новый штамм» коронавируса «йота», якобы отличающийся повышенной летальностью.