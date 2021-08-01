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В Москве за сутки выявлен наименьший прирост случаев COVID-19 в РФ

Анна Назайкина
12:01 01.08.2021
У 8,6% инфицированных россиян болезнь протекает без клинических проявлений.
В Москве за сутки выявлен наименьший прирост случаев COVID-19 в РФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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По данным оперштаба, в России за последние 24 часа выявили 22 804 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Вылечиться от COVID-19 за сутки удалось 17 271 россияну, скончались - 789.

Как отмечается, у 8,6 % инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,16 %, 2. Орловская область - 0,2%, 3. Республика Татарстан - 0,21%«, - говорится в сообщении.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлен 2 484 новых случая заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 1 911 новый случай COVID-19. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 1 658. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области(29), в Ненецком автономном округе(12) и на Чукотке(9).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 6 288 677. За весь период зафиксировано 159 352 летальных исхода, выздоровели 5 625 890 человек.

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