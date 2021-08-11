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МИД РФ выразил обеспокоенность деградацией ситуации на востоке Украины

Иван Линдеманн
20:09 11.08.2021
По информации Донецка и Луганска, с начала августа жертвами обстрелов стали более десяти человек, включая гражданских лиц.
МИД РФ выразил обеспокоенность деградацией ситуации на востоке Украины
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня с начала августа на востоке Украины зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

По информации Донецка и Луганска, жертвами обстрелов стали более десяти человек, включая гражданских лиц. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел РФ.

«К сожалению, западные покровители Киева ничего не делают, чтобы прекратить убийство украинскими властями собственного народа. Более того, проводимая странами НАТО политика, включая поставки оружия, прямо направлена на поддержку милитаристских настроений и военной эскалации», - сказано в сообщении.

В МИД РФ заявили, что обеспокоены деградацией ситуации в регионе.

«Призываем международное сообщество обратить самое пристальное внимание на происходящие на Украине процессы и принять все необходимые меры, чтобы совместными усилиями побудить официальный Киев остановить войну против жителей востока страны», - отмечается в релизе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не станет территорией России», а тем жителям региона, кто считает себя русскими, он посоветовал переехать в РФ.

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