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Россия и Молдавия договорились о взаимном снятии торговых ограничений

Олеся Степакова
20:45 11.08.2021
Кишинев и Москва также пришли к взаимному соглашению о беспошлинной торговле.
Россия и Молдавия договорились о взаимном снятии торговых ограничений
© Фото: Александр Вильф РИА Новости
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Кишинев и Москва договорились о взаимном снятии ограничений на экспорт продукции Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду.

«Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, беспошлинной торговле», – приводит РИА Новости слова Козака.

Помимо этого, по словам вице-премьера, были достигнуты договоренности  по снятию ограничений для российских экспортеров и ответных шагах о поставке молдавской сельхозпродукции на российский рынок.

Уточняется, что замглавы администрации президента России в среду, 11 августа, прибыл в Молдавию с рабочим визитом. Козак встретился  с президентом республики Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, а также главой МВД Анной Ревенко.

Ранее стало известно, что Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с Молдавией, приостановленное из-за пандемии коронавируса.

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