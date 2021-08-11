«История зиждется на прошлых героях»: внук Королева осудил инцидент с памятником Гагарину на Сахалине

История зиждется на прошлых героях, поэтому власти должны восстановить разрушенный и выброшенный на свалку на Сахалине памятник Юрию Гагарину. Такое мнение высказал Андрей Королев - внук советского ученого Сергея Королева.

«Юрий Гагарин - абсолютно героический человек. Нам приятно всегда, когда его имя вспоминают добрым словом. Его всячески восхваляют, потому что он этого заслуживает. Юрий Гагарин был очень смелым человеком, который является отражением космонавтики в лучшем ее виде», - сказал он телеканалу «Звезда».

Памятник космонавту Юрию Гагарину в разрушенном состоянии выбросили на берегу реки Ловецкая в Невельском районе Сахалина. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Glubinka Rossii (@glubinka_rossii)

После того как на новость обратили внимание журналисты, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко потребовал восстановить барельеф Гагарина. Он заявил, что «со стороны главы района это неуважительное отношение к истории».

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация потребует от сахалинских властей объяснений по поводу сноса памятника.