Белоруссия предложила США сократить численность посольства

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что официальный Минск предложил США сократить численность посольства в белорусской столице до пяти человек в срок до 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, МИД Белоруссии отозвал выданное ранее согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске.

«Жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Фишер послом США в нашей стране», - заявил Глаз.

В свою очередь официальный Минск не исключает дополнительных ответных мер в ответ на санкции США, добавил дипломат.

Ранее в Белом доме заявили, что расширили санкции в отношении Белоруссии. Как заявил Джо Байден, действия белорусских властей несут чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Санкции в этот раз затронут оборонный сектор, энергетику и транспорт. Как отметил Байден, «вредоносная деятельность белорусского режима и многолетние злоупотребления направлены на подавление демократии, соблюдения прав человека и основных свобод в Белоруссии».

Санкции введены в годовщину выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа 2020 года.