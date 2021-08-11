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Путин подписал указ о госнаградах для спортсменов, завоевавших медали на ОИ-2020

Олеся Степакова
16:10 11.08.2021
Отмечается, что спортсмены награждены за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе.
Путин подписал указ о госнаградах для спортсменов, завоевавших медали на ОИ-2020
© Фото: РИА Новости
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и наградами спортсменов, отличившихся на Олимпиаде в Токио. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

«За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония)», - говорится в указе.

Так, в частности, спортсменам будут вручены ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Орденом Александра Невского награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина. Орденом Почета отмечены Денис Аблязин, Инна Дериглазова, Светлана Колесниченко, Абдулрашид Садулаев, Влад Чигирев и Мария Шурочкина.

Еще 27 олимпийцев удостоены ордена Дружбы. В их числе - Мария Ласицкене, София Позднякова, Софья Великая, Евгений Рылов, Андрей Рублев, Виталина Бацарашкина, Дина Аверина и другие.

По итогам Олимпиады-2020 в Токио, которая в связи с пандемией перенесена на 2021 год, в копилке российской команды - 71 медаль. Из них - 20 золотых, 28 - серебряных и 23 бронзовые награды. По общему количеству наград сборная под логотипом ROC располагается на третьем месте после сборной команды США (113 медалей) и Китая (88 медалей).

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