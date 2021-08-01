Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пожар в районе турецкого Бодрума взяли под контроль

Анна Назайкина
11:29 01.08.2021
Ранее стало известно, что не менее 100 россиян были эвакуированы из отелей региона.
Пожар в районе турецкого Бодрума взяли под контроль
© Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency
Читайте нас на:

Лесные пожары в районе турецкого курорта Бодрум, по причине которого эвакуировали несколько отелей, были взяты под контроль. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

«Пожар в районе Бодрума провинции Мугла взят под контроль. Продолжается работа по охлаждению территории», - говорится в сообщении в Twitter.

Ранее стало известно, что сразу несколько отелей в Бодруме решились на эвакуацию отдыхающих. Часть туристов вывозят морским транспортом, после чего размещают их в других отелях. Жизни и здоровью россиян, а их среди эвакуированных оказалось не менее 100 человек, ничего не угрожает. Представители генконсульства находятся на постоянной связи с местными властями и готовы прийти на помощь.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о задержании подозреваемого, который может быть причастен к поджогам лесов в стране. Глава государства отметил, что для устранения ущерба от лесных пожаров в регионах на первоначальном этапе выделено 50 миллионов лир.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:00 В стране и мире
Путин посетил монастырь на острове Коневец в Ладожском озере
11:33 Спорт
В МОК ответили на слова главы USADA о недостаточности санкций против россиян
11:03 В стране и мире
Видео
«Учитель с большой буквы»: декан журфака МГУ поделилась воспоминаниями о Засурском
10:08 ОПК
Видео
«Умная машина»: командующий ВДВ назвал особенности боевого модуля БМД-4М
09:12 В стране и мире
ОСАГО без техосмотра и выплаты на детей: какие изменения ждут россиян с августа
Популярное
Видео
«Глазами снаряда»: уникальные кадры заряжания изнутри боевого модуля для БМД-4М
«Сразу двух зайцев»: исследователи раскрыли свойства лекарства из борщевика
Сбылось предсказание Эйнштейна: астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры
«Письмо от предателя»: бывшая жена Мамаева показала его послание из «Бутырки»
При крещении подлодки ВМС США бутылка шампанского разбилась лишь с третьего раза
Видео
Загадочный объект пролетел в небе над охваченной пожарами Турцией
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.