Пожар в районе турецкого Бодрума взяли под контроль

Лесные пожары в районе турецкого курорта Бодрум, по причине которого эвакуировали несколько отелей, были взяты под контроль. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

«Пожар в районе Бодрума провинции Мугла взят под контроль. Продолжается работа по охлаждению территории», - говорится в сообщении в Twitter.

Ранее стало известно, что сразу несколько отелей в Бодруме решились на эвакуацию отдыхающих. Часть туристов вывозят морским транспортом, после чего размещают их в других отелях. Жизни и здоровью россиян, а их среди эвакуированных оказалось не менее 100 человек, ничего не угрожает. Представители генконсульства находятся на постоянной связи с местными властями и готовы прийти на помощь.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о задержании подозреваемого, который может быть причастен к поджогам лесов в стране. Глава государства отметил, что для устранения ущерба от лесных пожаров в регионах на первоначальном этапе выделено 50 миллионов лир.