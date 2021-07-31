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Гид из Бодрума рассказала о масштабе пожаров на курорте

Ян Брацкий
21:25 31.07.2021
Пламя в районе жилых кварталов и отелей удалось потушить, но теперь пожары бушуют в промышленных пригородах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Природные пожары в Турции угрожают верфям в районе Ичмелер. Там находится производство и ремонт дорогостоящих яхт. Об этом «Звезде» рассказала гид в Бодруме Наталья Чехович. Весь день она следит за новостными сводками и наблюдает зарево пожара и дымовую завесу из окна собственной квартиры.

«Сейчас пламя двинулось в сторону района Ичмелер, где находятся жилые дома и отели. Людей эвакуировали. Огонь горит в глубине района, там находятся верфи. Местные очень переживают за них, боятся, потому что там много дорогостоящих яхт на ремонте. Мы звонили своему другу, который живет в горной деревне, там тоже горит, беспокоимся за него», - призналась Чехович.

Сразу несколько отелей в Бодруме решились на эвакуацию отдыхающих. Часть туристов вывозят морским транспортом, после чего размещают их в других отелях. Жизни и здоровью россиян, а их среди эвакуированных оказалось не менее 100 человек, ничего не угрожает. Представители генконсульства находятся на постоянной связи с местными властями и готовы прийти на помощь.

Природные пожары на юге страны не могут потушить с 28 июля. Новые очаги постепенно появляются на юге страны. Правительство признало лесные пожары национальной катастрофой.

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