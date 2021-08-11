Грузовой корабль Cygnus стартовал к МКС с помощью ракеты-носителя Antares. Старт произошел с космодрома в штате Вирджиния.

Трансляцию в реальном времени ведет NASA. Полет Cygnus будет проходить в беспилотном режиме и займет около двух суток.

Корабль должен доставить для экипажа Международной космической станции около четырех тонн припасов и оборудования. Предполагается, что его пристыкуют к МКС с помощью роботизированного манипулятора Canadarm2.

Ранее в NASA дали прогноз относительно срока эксплуатации Международной космической станции. По версии представителя агентства Стефани Ширхольц, МКС должна прослужить как минимум до 2028 года.