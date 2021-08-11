Генеральное сражение: военнослужащие РФ и Индии разгромили «террористов» под Волгоградом

На полигоне Прудбой в Волгоградской области прошло «генеральное сражение» в рамках совместных учений России и Индии «Индра». В ходе активной фазы российские и индийские подразделения ликвидировали условных террористов всеми средствами поражения.

Фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ка-52 «Аллигатор» нанесли ракетно-бомбовые удары по командным пунктам, а реактивные системы залпового огня «Торнадо» и огнеметные системы «Солнцепек» уничтожили наземные цели и колонну техники.

В район проведения операции высадился и воздушный тактический десант, вместе со спецназом помогавший окончательно разгромить противника.

Учения «Индра-2021» проходят с 1 по 13 августа. В них задействованы около 250 мотострелков, танкистов и артиллеристов, а также разведрота ЮВО и еще 250 человек из Вооруженных сил Индии.