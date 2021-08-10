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Авиация и танки: опубликованы кадры учений «Индра-2021» под Волгоградом

Андрей Аркадьев
16:00 10.08.2021
Учения «Индра-2021» проходят с 1 по 13 августа. В них задействованы около 250 мотострелков, танкистов и артиллеристов, а также разведрота ЮВО и еще 250 человек из Вооруженных сил Индии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Во время учений России и Индии «Индра-2021» на полигоне Прудбой под Волгоградом военнослужащие применили авиацию, артиллерию, танки и огнеметы.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и вертолетов Ка-52 «Аллигатор» нанесли ракетно-бомбовые удары по командным пунктам условных террористов, в свою очередь расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили площадные цели и колонну техники неприятеля, а танкисты на танках Т-90А и мотострелки на БМП-3 провели зачистку района противника.

Огнем из РПГ-7 и АГС-17 мотопехотные подразделения Индии подавили сопротивление условного противника, после чего воздушный тактический десант совместно со спецназом провели зачистку населенного пункта.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего это двухместная машина.

Ка-52 - современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной.

Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.

Т-90 производится на «Уралвагонзаводе». Является глубокой модернизацией Т-72Б. На протяжении десяти лет, с 2001 по 2010 год, был самым продаваемым в мире основным боевым танком.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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