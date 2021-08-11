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Шойгу высказался о профессиональной армии в России

Анна Назайкина
01:47 11.08.2021
Армия должна быть профессиональной, но при этом очень сильной духом, заявил министр обороны РФ.
Шойгу высказался о профессиональной армии в России
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу высказался о профессиональной армии. По мнению главы ведомства, в текущей ситуации нет смысла наращивать число призывников и увеличивать сроки их службы.

«У нас есть специальности, это специальности сержантов, солдат, которые готовятся полтора года, два года. И тогда говорят: ну а что же вы, возьмите и увеличьте срок службы - на два года, как это было раньше. Но и два года уже мало. Армия должна быть профессиональной, но при этом очень и очень сильной духом», - сказал министр обороны, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов».

Шойгу отметил, что к желанию служить в армии человек должен прийти самостоятельно, проявить любовь к Родине и военной профессии. Для того, чтобы поощрить это стремление и дать ему почву, в российских военных вузах существуют дни открытых дверей, производится набор по контракту, действуют выездные комиссии по приему в высшие учебные заведения.

Причем поступить в хороший военный вуз очень непросто. Как напомнил министр, конкурс, например, в Рязанское училище ВДВ составляет 17 человек на место.

В ходе встречи Шойгу также рассказал о новых методах формирования кадрового резерва в армии. Как отметил министр, сейчас регулярно проводятся конкурсы для отбора людей из числа выпускников вузов для службы в научных ротах. Работа ведется и со школьниками – многие участники молодежного движения «Юнармия» поступают в военные вузы с прицелом на дальнейшую службу в армии.

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