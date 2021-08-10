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Шойгу рассказал о новых методах формирования кадрового резерва в армии

Иван Линдеманн
20:17 10.08.2021
Как отметил министр, сейчас регулярно проводятся конкурсы для отбора людей из числа выпускников вузов для службы в научных ротах.
Шойгу рассказал о новых методах формирования кадрового резерва в армии
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в армии сейчас внедряются новые методы формирования кадрового резерва. Об этом глава ведомства рассказал в ходе встречи с участниками пятой смены «Служение Отечеству» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Как отметил министр, сейчас регулярно проводятся конкурсы для отбора людей из числа выпускников вузов для службы в научных ротах. Однако работа ведется и со школьниками – многие участники молодежного движения «Юнармия» поступают в военные вузы с прицелом на дальнейшую службу в армии.

«Юнармейское движение сегодня охватывает почти 850 тысяч школьников. Многие из них после окончания школы поступают в военные учебные заведения. Также мы создали центры начальной военной подготовки "Авангард"», - рассказал министр.

В России сейчас действует 31 центр начальной военной подготовки «Авангард», напомнил Шойгу. В центре в Подмосковье круглый год проходят военные сборы, и школьники за одну неделю имеют возможность пройти полный цикл военной подготовки. Министр отметил, что уже через два года ожидает, что центры «Авангард» будут присутствовать в каждом регионе России, а после, по поручению президента Владимира Путина – в каждом российском городе-стотысячнике.

«Территория смыслов» проводится с 2015 года. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия — страна возможностей».

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