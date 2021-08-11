Москвичам пообещали дождливую, но теплую погоду

Погода в столичном регионе на рабочей неделе будет облачная и дождливая. Об этом «Звезде» рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Жара, которая царила накануне, постепенно уступает атмосферному фронту.

«Дожди сбили жару. По последним данным, в Москве с утра - плюс 21,3. На территории столичного региона температура колеблется от 19 до 21 градуса тепла. Причина - обилие дождевых облаков. Из-за близости атмосферных фронтов будет преобладать облачная погода с дождями различной интенсивности. Такая погода сохранится и в четверг, не исключено, что дожди к этому времени усилятся», - отметила Волосюк.

Тем не менее говорить о наступлении хмурой осени еще рано, добавила синоптик. К выходным небо прояснится, дожди прекратятся, а температура воздуха прогреется до плюс 25 градусов. Самое время для прогулок на открытом воздухе и приема солнечных ванн, отметила Волосюк.