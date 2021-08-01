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Военные вертолеты сбросили более 60 тонн воды для тушения пожаров в Якутии

Анна Назайкина
10:57 01.08.2021
Всего было совершено около 170 вылетов и сброшено более 830 тонн воды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Экипажи армейской авиации Восточного военного округа продолжают работу по оказанию помощи в тушении пожаров в Якутии. Так, за минувшие 24 часа военным вертолетам удалось сбросить свыше 60 тонн воды на очаги возгорания. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки в ходе выполнения задач по локализации пожаров экипажи вертолетов Ми-8 МТВ и Ми-8АМТШ ВВО совершили более 12 вылетов и выполнили сброс свыше 60 тонн воды на очаги лесных пожаров, а всего с начала оказания помощи в тушении пожаров в Якутии – совершено около 170 вертолетовылетов и сброшено более 830 тонн воды», - говорится в сообщении.

Было отмечено, что пилотами армейской авиации ежедневно проводится мониторинг обстановки. Кроме того, при необходимости в труднодоступные места для борьбы с возгораниями доставляются представители региональных лесопожарных служб, Авиационной лесохраны, а также различные грузы.

Ранее стало известно, что для тушения природных пожаров в Горном районе Якутии применяется взрывчатка. Это позволяет создать встречное пламя, которое остановит распространение огня.

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