Вертолеты Минобороны РФ сбросили более 770 тонн воды на очаги возгорания в лесах Якутии

Вертолеты Ми-8 МТВ и Ми-8АМТШ Восточного военного округа сбросили более 770 тонн воды на очаги лесных пожаров в Якутии.

Кроме того, пилоты армейской авиации перевезли около 500 человек и свыше 55 тонн грузов для обеспечения группировки, задействованной в тушении возгораний.

Отмечается, что работы по ликвидации огня в Якутии продолжаются. Вертолеты Ми-8, задействованные в тушении, оборудованы водосливными устройствами, предназначенными для забора воды из открытых водоемов в режиме висения, доставки ее в места возгорания и слива в режиме висения или поступательной скорости. Емкость специального резервуара - 5 тонн.

Ранее стало известно, что для тушения природных пожаров в Горном районе Якутии применят взрывчатку. Это позволит создать встречное пламя, которое остановит распространение огня.