Эксперт объяснил, чем опасны кредиты в МФО

Финансовый консультант Денис Ушаков рассказал «Звезде», что микрофинансовые организации (МФО) ставят высокие проценты, чтобы оправдать свои риски.

«Это небольшие кредиты на мал суммы, условно, до зарплаты. Опасность в том, что, как правило, они ставят достаточно высокий процент, потому что понимают, что такие кредиты рискованны и высока вероятность просрочек», - сказал эксперт.

Ушаков напомнил, что при оформлении займа нужно внимательно изучить договор на наличие условий в случае просрочки платежа и штрафов. МФО опасны тем, что толкают человека на импульсивные покупки и взятие кредита под высокие проценты и, как правило, «люди плохо рассчитывают свои возможности».

«Случаи бывают разные и проценты есть грабительские - сотни и тысячи. Так, взял 50 тысяч, вернул по графику в течение месяца, однако уже в два раза больше.

Ранее стало известно, что в России ужесточили требования к организациям, предоставляющим ипотечные займы.