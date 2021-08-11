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Шойгу рассказал, как лично проверяет бытовые условия в казармах

Анна Назайкина
00:21 11.08.2021
Министр обороны РФ отметил, что благодаря необходимой бытовой технике военнослужащим удалось освободиться от несвойственных им дел.
Шойгу рассказал, как лично проверяет бытовые условия в казармах
© Фото: Минобороны России
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Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу периодически лично проверяет качество бытовых условий в казармах военнослужащих. Об этом руководитель российского оборонного ведомства рассказал на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Ушли швабры, ушли тряпки и пришли, на память говорю, 21 тысяча пылесосов для влажной уборки всех казарм. Не знаю, как у вас в университете. Я периодически проверяю, кстати сказать, и у вас тоже, эти душевые, пылесосы и прочие вещи», - сказал он.

Кроме того, министр обороны отметил, что на сегодняшний день во всех казармах присутствуют стиральные машины. Таким образом, военнослужащим удалось освободиться от ряда рутинных действий, несвойственных им.

«И сегодня, если говорить о контрактной службе, срочной службе, 80% времени люди проводят на полигонах», - подчеркнул Шойгу.

Ранее глава военного ведомства заявил, что в армии сейчас внедряются новые методы формирования кадрового резерва. Как отметил министр, сейчас регулярно проводятся конкурсы для отбора людей из числа выпускников вузов для службы в научных ротах. Однако работа ведется и со школьниками – многие участники молодежного движения «Юнармия» поступают в военные вузы с прицелом на дальнейшую службу в армии.

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