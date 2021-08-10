«Врачи говорили, что все хорошо»: родственница погибшей в осетинской больнице раскрыла подробности случившегося

В одной из больниц Северной Осетии девять человек, инфицированных коронавирусом, погибли из-за нехватки кислорода. ЧП произошло в понедельник, 9 августа. Внучка погибшей пожилой женщины Ирины Синичкиной, Дарья Защеева, в беседе со «Звездой» рассказала, как ее родственница оказалась в лечебном учреждении, каким было ее состояние на момент поступления в больницу и каким - незадолго до смерти.

«Первоначально мы сдали тест на COVID-19 в поликлинике, он был отрицательный. При поступлении было поражение (легких. - Прим. ред.) 30%, тест (на коронавирус. - Прим. ред.) показал положительный результат. Ее госпитализировали, она была в состоянии средней тяжести», - сообщила женщина.

Внучка Ирины Синичкиной также рассказала, что спустя какое-то время состояние бабушки ухудшилось, после чего врачи решили перевести ее в реанимацию, отметив, однако, что «ничего критичного нет, но нужно раздышать легкие». В реанимации, по словам Дарьи Защеевой, Синичкина находилась в сознании, медики говорили, что с ней все хорошо.

«В 7.30 позвонили и сказали, что она скончалась. Я говорю: "По какой причине?" Они ничего не сказали. Сказали, что с документами нужно подъехать в морг... Она не была крайней, в критическом состоянии. Она была в сознании. Она просто без кислорода не держала сатурацию», - поделилась внучка погибшей.

Трагедия произошла 9 августа около 6 часов вечера. Подача кислорода прекратилась вследствие разгерметизации подземной магистрали, ведущей от кислородной станции к реанимации. В больнице проходили лечение более 650 человек, в том числе 308 больных COVID-19, 13 были подключены к аппаратам ИВЛ.

По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).