В больницу Владикавказа прибыла первая машина с кислородом

Первая машина с тремя тоннами кислорода прибыла из Кабардино-Балкарии в больницу Владикавказа, где погибли девять пациентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава республики Северная Осетия-Алания.

Кроме того, было добавлено, что на подъезде к Владикавказу еще 8 тонн кислорода из Краснодара и 4 тонны - из Ставропольского края.

Трагедия произошла около шести часов вечера. Подача кислорода прекратилась вследствие разгерметизации подземной магистрали, ведущей от кислородной станции к реанимации. В больнице проходили лечение более 650 человек, в том числе 308 больных COVID-19, 13 были подключены к аппаратам ИВЛ.

Впоследствии в СК РФ сообщили, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).