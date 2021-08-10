Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Более 60 рейсов задерживаются в трех регионах Сибири из-за задымления

Роман Захаров
06:58 10.08.2021
Лесные пожары повлияли на работу аэропортов Новосибирска, Иркутска, Красноярска.
Более 60 рейсов задерживаются в трех регионах Сибири из-за задымления
© Фото: Robert Michael, ZB, Globallookpress
Читайте нас на:

Вылет и прилет более 60 утренних рейсов задерживается в аэропортах Новосибирска, Иркутска и Красноярска. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление представителей аэропортов и авиакомпаний.

По данным агентства, причиной задержек является плохая видимость из-за дымки.

«Задерживается вылет в Мирный авиакомпании "Алроса" на полчаса, в Красноярск задерживается рейс 5305, на 11:00 (07:00 мск) назначен вылет, рейс в Иркутск 5257 тоже на 11:00 (07:00 мск), задерживается метеоусловиями Иркутска», - объяснили журналистам в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево.

Согласно онлайн-табло, в Толмачево задерживается прилет 21 рейса.

В Иркутске, где четвертый день наблюдается задымление от лесных возгораний, утром 10 августа не смогли приземлиться лайнеры из Санкт-Петербурга, Хабаровска, а также воздушное судно, следовавшее по маршруту Красноярск - Талакан. Все самолеты направили на запасные аэродромы в Улан-Удэ и Красноярск. Помимо этого, задержан вылет в Иркутск 20 рейсов.

В аэропорту Красноярска задерживаются свыше 25 рейсов: около 10 из них не могут вылететь и более 15 - прилететь.

Весной этого года сообщалось о крупной задержке рейсов в аэропортах столицы: в середине апреля в трех московских воздушных гаванях было отменено или задержано 35 самолетов. Также в феврале этого года из-за сильного снегопада приостановил обслуживание рейсов аэропорт Краснодара.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:25 Спорт
Все допинг-пробы участвовавших в ОИ в Токио российских спортсменов оказались отрицательными
07:19 В стране и мире
Цепочка роковых случайностей: что известно о трагедии в больнице Владикавказа
06:20 В стране и мире
Видео
Гарантия безопасности: как российская военная полиция патрулирует север Алеппо
06:16 Армия
Видео
Авиация, танки, артиллерия: кадры крупных тактических учений на полигоне Сергеевский в Приморье
05:45 Армия
Видео
Маневры «Ярсов» и борьба с диверсантами: под Иркутском завершились масштабные учения РВСН
Популярное
Ласицкене прокомментировала скандал на Украине из-за фотографии с Магучих
Видео
«Жарких дней больше не будет»: синоптик рассказал о грядущей погоде в Москве
Певицу МакSим переводят в обычную палату
Умерла актриса фильма «Москва слезам не верит»
Видео
Обрез и песочница: опубликовано видео с места убийства двухлетней девочки под Тулой
«Русские везде»: западные СМИ восхищаются победами «отсутствующей на Олимпиаде» российской сборной
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.