Более 60 рейсов задерживаются в трех регионах Сибири из-за задымления

Вылет и прилет более 60 утренних рейсов задерживается в аэропортах Новосибирска, Иркутска и Красноярска. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление представителей аэропортов и авиакомпаний.

По данным агентства, причиной задержек является плохая видимость из-за дымки.

«Задерживается вылет в Мирный авиакомпании "Алроса" на полчаса, в Красноярск задерживается рейс 5305, на 11:00 (07:00 мск) назначен вылет, рейс в Иркутск 5257 тоже на 11:00 (07:00 мск), задерживается метеоусловиями Иркутска», - объяснили журналистам в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево.

Согласно онлайн-табло, в Толмачево задерживается прилет 21 рейса.

В Иркутске, где четвертый день наблюдается задымление от лесных возгораний, утром 10 августа не смогли приземлиться лайнеры из Санкт-Петербурга, Хабаровска, а также воздушное судно, следовавшее по маршруту Красноярск - Талакан. Все самолеты направили на запасные аэродромы в Улан-Удэ и Красноярск. Помимо этого, задержан вылет в Иркутск 20 рейсов.

В аэропорту Красноярска задерживаются свыше 25 рейсов: около 10 из них не могут вылететь и более 15 - прилететь.

Весной этого года сообщалось о крупной задержке рейсов в аэропортах столицы: в середине апреля в трех московских воздушных гаванях было отменено или задержано 35 самолетов. Также в феврале этого года из-за сильного снегопада приостановил обслуживание рейсов аэропорт Краснодара.