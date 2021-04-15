Более 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево 32 рейса отменены, еще три задержаны.
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В международных аэропортах Москвы отменено и задержано 35 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
В частности, во Внуково отменили 18 рейсов, еще два задержаны, в Домодедово - один рейс задержан, в Шереметьево - 14 отменены.
Согласно предоставленным данным, изменение в расписании произошло как на международных, так и на внутренних направлениях. На данный момент причины не уточняются.