Более 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В международных аэропортах Москвы отменено и задержано 35 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

В частности, во Внуково отменили 18 рейсов, еще два задержаны, в Домодедово - один рейс задержан, в Шереметьево - 14 отменены.

Согласно предоставленным данным, изменение в расписании произошло как на международных, так и на внутренних направлениях. На данный момент причины не уточняются.