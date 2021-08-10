Посольство РФ напомнило о незаконности пребывания войск США в Сирии

Посольство РФ в США указало на безосновательность пребывания американских войск в Сирийской Арабской Республике. Кроме того, в российском дипломатическом представительстве обратили внимание официального представителя международной антитеррористической коалиции Уэйна Маротто на то, что его трактовка резолюции 2254 Совбеза ООН является неверной.

«Факт в том, что ВС США находятся в Сирии незаконно. Ваша трактовка резолюции 2254 СБ ООН нелепа. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с текстом документа», — говорится на странице посольства России в Twitter.

Ранее Уэйн Маротто отмечал, что у Соединенных Штатов, по его словам, существует «четкий мандат» на присутствие в САР в соответствии с международным правом.

Напомним, что 6 августа заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин провел телефонный разговор со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. В ходе беседы обсуждалась актуальная ситуация в стране, а также продвижение политического процесса, который осуществляют сирийцы при поддержке ООН.