Посол России рассказал о влиянии соглашения США и Германии на «Северный поток - 2»

До окончательного завершения строительства газопровода «Северный поток - 2» остались считанные недели. Об этом рассказал посол РФ в Германии Сергей Нечаев в беседе с «Известиями».

Дипломат отметил, что все работы по трубопроводу находятся на завершающей стадии. Нечаев добавил, что российская сторона исходит из предположения, согласно которому договоренность США и Германии не повлияет на темпы строительства, поскольку она не несет никаких конкретных обязательств.

«Прежде всего необходимо внести ясность в терминологию. США и ФРГ не заключали соглашения по СП-2. Речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон», - сказал посол.

Ранее колумнист журнала Foreign Policy высказал мнение, что президент США Джо Байден отказался вводить против «Северного потока - 2» санкции из-за желания защитить американские компании. По мнению журналиста, в этом случае жесткие санкции против США может ввести, например, Китай.