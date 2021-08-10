На кислородной трубе во владикавказской больнице обнаружили свищевую щель

Временный исполняющий обязанности главы республики Северная Осетия Сергей Меняйло заявил, что внешнего воздействия на трубу с кислородом в больнице во Владикавказе, где в результате ЧП погибли пациенты, не было. Об этом он рассказал в эфире «Россия 24».

«Прорыв, но свищевой прорыв. Тут никто ничего не сверлил, и никто никаких действий, внешнего воздействия на эту трубу не было», – уточнил врио главы региона.

По его словам, поврежденная труба приобщена к материалам дела.

«Она ( труба – Прим.ред.) из нержавейки. Мы ее сегодня осматривали, и она приобщена к материалам дела. Там нет ржавчины, и она толстостенная. Сейчас будем проводить соответствующую экспертизу, посмотреть, почему произошел - там труба не порвана была в разные стороны, то есть не разрыв, а свищевая щель», – резюмировал Меняйло.

Ранее врио главы региона сообщил, что восстановительные работы по врезке новой трубы для системы подачи кислорода в больнице Владикавказа, где накануне из-за аварии погибли пациенты, будут завершены в течение ближайших двух часов.

Поломка на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла вечером 9 августа. В это время на аппаратах ИВЛ находились 13 пациентов. По последним данным, из-за аварии на кислородной станции погибли 11 пациентов.