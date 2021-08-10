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Давление при подаче кислорода в больнице Владикавказа вновь снизилось

Олеся Степакова
21:54 10.08.2021
На данный момент подключены резервные системы, все пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем.
Давление при подаче кислорода в больнице Владикавказа вновь снизилось
© Фото: ТРК "Звезда"
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Восстановительные работы по врезке новой трубы для системы подачи кислорода в больнице Владикавказа, где накануне из-за аварии погибли пациенты, будут завершены в течение ближайших двух часов. Об этом  сообщил врио региона Северной Осетии Сергей Меняйло в эфире телеканала «Россия 24».

«Подготовили трубу, сделаем врезку в течение где-то двух часов. Расход кислорода, к сожалению, увеличивается, поэтому давление немного упало», – сказал он.

Однако, необходимое давление сейчас поддерживается, в течение двух часов планируется сделать основную магистраль, подчеркнул Меняйло.

По его словам, что на данный момент специалисты занимаются оборудованием разводки до реанимации, чтобы обеспечить подачу кислорода по трем линиям. Также Меняйло уточнил, что не было обнаружено следов внешнего воздействия на прорвавшуюся трубу.

По последним данным, в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе вновь снизилось из-за проведения восстановительных работ. На данный момент подключены резервные системы, все пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее стало известно, что был задержан главный врач больницы скорой помощи во Владикавказе после ЧП с прорывом кислородной магистрали.

Трагедия во Владикавказе произошла вечером 9 августа. В это время на аппаратах ИВЛ в Республиканской клинической больнице скорой помощи находились 13 пациентов. По последним данным, из-за аварии на кислородной станции погибли 11 пациентов.

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