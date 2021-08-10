Ученые назвали неожиданный признак скорой смерти у женщин

На повышенный риск ранней смерти у женщин указывает уменьшение роста. Об этом свидетельствует исследование ученых из Дании и Швеции, результаты которого опубликованы в научном журнале BMJ Open.

Как отмечается в исследовании, у многих людей после 50 лет отмечается уменьшение роста, и этот процесс ускоряется ближе к 70 годам. В числе причин – уплощение позвоночных дисков, искривление осанки и компрессионные переломы.

Однако новые данные исследований показывают, что уменьшение роста также может говорить о повышенном риске скорой смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Для того, чтобы выяснить это, ученые изучили группу из 2406 женщин, которые родились в период от 1908 до 1952 года.

Женщинам измерили рост дважды – в 30 и 60 лет. Выяснилось, что в среднем за этот период рост участниц исследования снизился на 0,8 сантиметров, однако иногда этот показатель доходил до 14 сантиметров. За 19 лет умерли 625 женщин, и у 157 из них причиной летального исхода стали сердечно-сосудистые заболевания.

После изучения данных оказалось, что каждый сантиметр потерянного роста увеличивал риск смерти – на 14% у шведок и на 21% у датчанок. Ученые пришли к выводу, что сильное уменьшение роста в среднем повышает риск смерти от болезней сердца и сосудов вдвое.

Ранее стало известно, что ухудшение двигательной функции после 65 лет, в том числе трудности при вставании со стула или одевании, указывают на скорую смерть. К соответствующему выводу пришла группа международных ученых, проведя девятилетнее исследование. В ходе эксперимента английские и французские исследователи провели анализ данных порядка 6 000 людей в возрасте.