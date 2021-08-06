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Ученые выявили главный признак скорой смерти

Светлана Иванова
12:23 06.08.2021
Слабая двигательная функция оказалась повышенным риском смертности для людей после 65 лет, выяснили исследователи.
Ученые выявили главный признак скорой смерти
© Фото: Birgit Koch, imageBROKER, Globallookpress
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Ухудшение двигательной функции после 65 лет, в том числе трудности при вставании со стула или одевании, указывают на скорую смерть. К соответствующему выводу пришла группа международных ученых, проведя девятилетнее исследование. Результаты научной работы опубликованы в журнале The BMJ.

В ходе эксперимента английские и французские исследователи провели анализ данных порядка 6 000 людей в возрасте. На протяжении девяти лет, с 2007 по 2016 год, добровольцам проводили оценку двигательной функции, отслеживая показатели скорости ходьбы, времени подъема со стула и силы хвата.

Также ученые брали в расчет трудности в повседневной жизни, с которыми столкнулись люди, в том числе одевание, пользование туалетом, приготовление пищи и покупку продуктов. После этапа оценки двигательной функции последовал трехлетний этап регистрации случаев смерти.

Результаты показатели, что более слабая двигательная функция оказалась повышенным риском смертности: на 30% - при трудностях с повседневной деятельностью, на 22% - для скорости ходьбы, на 15% - для силы хвата и на 14% - для времени подъема со стула.

Стоит отметить, что показатели времени подъема со стула ухудшались за 10 лет до смерти, самооценка двигательного функционирования - за семь лет, трудности в повседневной жизни - за четыре года.

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