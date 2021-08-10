Шойгу: Россия будет регулярно проводить военные учения с союзниками у границ Афганистана

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» прокомментировал ситуацию в Афганистане. По мнению главы оборонного ведомства, совместные учения с союзниками у границ Афганистана будут проводиться Минобороны России на регулярной основе.

Министр обороны подчеркнул, что совместные маневры помогут обеспечить безопасность границ государств, а также быть подготовленными к обороне при возможном нападении.

Шойгу напомнил, что российская армия провела у границ с исламской республикой два совместных учения: одно – с Узбекистаном, второе – при участии Таджикистана и Узбекистана.

«Учения прошли на самом высоком уровне, и мы будем продолжать проводить такие учения», – подчеркнул глава оборонного ведомства.

Ранее Шойгу сообщил, что российские базы в Киргизии и Таджикистане задействуют в случае агрессии из Афганистана. Министр обороны отметил важность совместной для Москвы и Душанбе программы перевооружения армии Таджикистана - возможно, скоро придется заняться и пограничными войсками этой страны. Сама программа рассчитана до 2040 года.