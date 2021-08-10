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Эксперт рассказала, какие экстремальные погодные явления ждут россиян в ближайшие 30 лет

Олеся Степакова
19:46 10.08.2021
Основной причиной погодных изменений является антропогенный фактор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Andrea Spallanzani, Pixabay
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Автор доклада ООН по глобальному изменению климата, сотрудница института океанологии РАН Ольга Зорина рассказала «Звезде» о том, какие изменения климата и экстремальные природные явления ждут россиян в ближайшие 30 лет.

Так, по ее словам, произойдет рост максимальных суточных температур, в том числе и ночных. Основной причиной таких изменений является антропогенный фактор, то есть влияние человека на изменение климата, подчеркнула Зорина.

«У нас происходит смещение климатических зон к северу. Соответственно, расширяются теплые зоны и, как результат, – сужаются холодные зоны. Арктика теплеет. Теплеет причем более чем в два раза быстрее, чем вся остальная наша планета, и это потепление с высокой степенью вероятности будет продолжаться дальше и происходить также быстро», – подчеркнула эксперт.

Кроме того, по прогнозам ученых, в России увеличится сезон пожароопасной погоды.

«Это летний сезон, когда высока вероятность пожаров в Сибири. Прогнозируется, что он (сезон – Прим.ред.) будет увеличиваться, будет более длинным, и при этом будет переходить все севернее и севернее. В связи с этим общим смещением зон», – уточнила Зорина.

Помимо этого, будет происходить таяние вечной мерзлоты и сокращение снежного покрова весной, добавила специалист.

По мнению Ольги Зориной недавний сценарий, согласно которому выбросы парниковых газов к 2050 году сократятся до нуля, несколько «фантастичный».

«По всем сценариям, даже по этому, низкоэмиссионому сценарию, уже до 50-го года (2050  год – Прим.ред.) будет хотя бы один год, когда Арктика летом будет полностью открыта ото льда. Вообще не будет льда в Арктике летом. Потом, соответственно, если будет развитие вещей, как обычно, то эти годы будут повторяться все чаще и чаще», – резюмировала эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите по вопросам климата заявил, что Россия ответственно подходит к своим международным обязательствам в сфере климата. По словам главы государства, в РФ осуществляется задача по снижению эмиссии парниковых газов. Как отметил Путин, энергетический баланс России на 45% состоит из низкоэмиссионных источников.

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