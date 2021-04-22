Путин заявил, что Россия ответственно подходит к своим международным обязательствам в сфере климата

Россия ответственно подходит к своим международным обязательствам в сфере климата. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите по вопросам климата, который проходит в формате видеоконференции.

По словам главы государства, в РФ осуществляется задача по снижению эмиссии парниковых газов. Как отметил Путин, энергетический баланса России на 45% состоит из низкоэмиссионных источников.