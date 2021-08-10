Представитель Птахи заявила, что госпитализированный рэпер перестал выходить на связь

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, перестал выходить на связь после госпитализации. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала его PR-менеджер Марина Евстифеева.

«К сожалению, Давид не выходит на связь с того момента, как его забрали. Мы сами очень беспокоимся о его здоровье, пытаемся звонить, но он не на связи и никаких комментариев по поводу своего здоровья нам не дает», - уточнила она.

Евстифеева добавила, что артист попал в больницу не из-за коронавируса. По ее словам, причиной госпитализации стали боли в желудке. О предстоящей операции, о которой пишут СМИ, представитель рэпера не в курсе.

Сам Птаха в своем Instagram ранее сообщил, что врачи проверяли его вены на тромбоз и ничего не нашли.