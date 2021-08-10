Рэпера Птаху госпитализировали в Москве

Рэпера Давида Нуриева, известного как Птаха, экстренно госпитализировали в Москве. Отмечается, что исполнитель находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Мне проверяли вены на тромбоз. Ничего не нашли. Я хочу вам сказать, что я лежу в обычной больнице и все оборудование здесь есть», - сообщил Птаха в своем Instagram.

Исполнитель также обратился к своим подписчикам, посоветовав беречь свое здоровье и следить за ним.