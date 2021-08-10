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В Минздраве рассказали о состоянии пациентов в больнице во Владикавказе

Вадим Синицын
01:08 10.08.2021
На данный момент в реанимации медицинского учреждения находятся 60 пациентов.
В Минздраве рассказали о состоянии пациентов в больнице во Владикавказе
© Фото: flickr
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Состояние пациентов в клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе оценивается как стабильное. Об этом заявили в пресс-службе республиканского Минздрава.

На данный момент в реанимации медицинского учреждения находятся 60 пациентов. Как рассказала пресс-секретарь министерства здравоохранения РСО-Алания Стэлла Джихаева, все пациенты в реанимации стабильны. Подача кислорода идёт должным образом».

На месте прорыва кислородной трубы продолжают работать специалисты. Ведутся работы по налаживанию системы подачи кислорода.

Трагедия произошла около шести часов вечера. Подача кислорода прекратилась вследствие разгерметизации подземной магистрали, ведущей от кислородной станции к реанимации. Сейчас пациентов обеспечивают кислородом из резервных баллонов.

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