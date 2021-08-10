В Подмосковье поселились богомолы. Отмечается, что редкое для средней полосы насекомое заметили жители Одинцова, Балашихи и Реутова.

Ведущий специалист областного природоохранного фонда «Верховье» Татьяна Юдина, анализируя присланные жителями Подмосковья снимки, отметила, что на фотографиях можно увидеть богомола обыкновенного. Об этом сообщает «Радио Sputnik».

По ее словам, появление хищного насекомого связано с потеплением климата в Московской области. Некоторые богомолы родились уже в Подмосковье и не являются «завозными», отметила специалист.

Ранее появилась информация о том, что на курортах Кубани нашествие божьих коровок. Полчища жуков пестрым ковром устилают пляжи, стены зданий, дорожки в парках.