Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Подмосковье поселились богомолы

Олеся Степакова
17:34 10.08.2021
Некоторые насекомые родились уже в Подмосковье и не являются «завозными», отметила специалист.
© Видео: olgabaldenkova, Instagram © Фото: olgabaldenkova, Instagram
Читайте нас на:

В Подмосковье поселились богомолы. Отмечается, что редкое для средней полосы насекомое заметили жители Одинцова, Балашихи и Реутова.  

Ведущий специалист областного природоохранного фонда «Верховье» Татьяна Юдина, анализируя присланные жителями Подмосковья снимки, отметила, что на фотографиях можно увидеть богомола обыкновенного. Об этом сообщает «Радио Sputnik».

По ее словам, появление хищного насекомого связано с потеплением климата в Московской области. Некоторые богомолы родились уже в Подмосковье и не являются «завозными», отметила специалист.

Ранее появилась информация о том, что на курортах Кубани нашествие божьих коровок. Полчища жуков пестрым ковром устилают пляжи, стены зданий, дорожки в парках.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.