NASA планирует запустить грузовой корабль к МКС

Соединенные Штаты планируют сегодня, 10 августа, совершить отправку грузового корабля к Международной космической станции. Об этом сообщили в NASA.

Как уточнили в ведомстве, корабль Cygnus выведут на околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя Antares. Международному экипажу будет доставлено почти четыре тонны оборудования и припасов.

Старт запланирован с космодрома в штате Вирджиния. В американском космическом агентстве добавили, что, по предварительным оценкам, вероятность сегодняшнего запуска составляет 80%.

Ранее в NASA дали прогноз относительно срока эксплуатации Международной космической станции. По версии представителя агентства Стефани Ширхольц, МКС должна прослужить как минимум до 2028 года.