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Диетолог предупредила о смертельной опасности чипсов

Иван Линдеманн
16:57 10.08.2021
Такая еда вызывает задержку воды в сосудистом русле, из-за чего сразу же повышается артериальное давление.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: 10015389, Pixabay
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Продукты с высоким содержанием соли могут спровоцировать проблемы с сердцем. Об этом предупредила врач-диетолог Анна Белоусова.

Она объяснила, что такая еда вызывает задержку воды в сосудистом русле, из-за чего сразу же повышается артериальное давление.

«Может, не до критических цифр, когда у человека случается сосудистая катастрофа, но повышается. То есть наши трубы начинают работать в усиленном режиме, на который они не очень рассчитаны. Второе - NaCl - это один из базовых элементов, который совершает обмен между клеточной мембраной. Если много натрия, то пути обмена  нарушаются. Из-за этого задержка воды идет не только в сосудах, но и страдает миокард. Да, избыток соленой пищи сердечно-сосудистой системе вредит», - подчеркнула врач.

Кроме того, по словам Белоусовой, избыток соли негативно влияет на почки и мешает похудеть.

Одними из самых вредных продуктов диетолог назвала чипсы и лапшу быстрого приготовления.

«Чипсы всегда содержат много соли, либо глутамата натрия. Готовая лапша - если мы готовим ее без добавления соуса, то мы себя от поступления лишней соли ограничиваем», - сказала специалист.

Белоусова порекомендовала заменять соусы, предназначенные для лапши быстрого приготовления, на более полезные.

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