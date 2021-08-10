Диетолог предупредила о смертельной опасности чипсов

Продукты с высоким содержанием соли могут спровоцировать проблемы с сердцем. Об этом предупредила врач-диетолог Анна Белоусова.

Она объяснила, что такая еда вызывает задержку воды в сосудистом русле, из-за чего сразу же повышается артериальное давление.

«Может, не до критических цифр, когда у человека случается сосудистая катастрофа, но повышается. То есть наши трубы начинают работать в усиленном режиме, на который они не очень рассчитаны. Второе - NaCl - это один из базовых элементов, который совершает обмен между клеточной мембраной. Если много натрия, то пути обмена нарушаются. Из-за этого задержка воды идет не только в сосудах, но и страдает миокард. Да, избыток соленой пищи сердечно-сосудистой системе вредит», - подчеркнула врач.

Кроме того, по словам Белоусовой, избыток соли негативно влияет на почки и мешает похудеть.

Одними из самых вредных продуктов диетолог назвала чипсы и лапшу быстрого приготовления.

«Чипсы всегда содержат много соли, либо глутамата натрия. Готовая лапша - если мы готовим ее без добавления соуса, то мы себя от поступления лишней соли ограничиваем», - сказала специалист.

Белоусова порекомендовала заменять соусы, предназначенные для лапши быстрого приготовления, на более полезные.