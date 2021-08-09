Российские военные провели стрельбы из вооружения бронетехники НОАК: видео

Российские военнослужащие провели стрельбы из вооружения колесных танков и бронемашин Народно-освободительной армии Китая. Мероприятие прошло при подготовке к масштабному российско-китайскому учению «СИБУ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – 2021».

Мотострелки из состава российского воинского контингента провели стрельбы как из вооружения китайских бронированных штурмовых машин, так и из вооружения колесных танков. Они состоялись на стрельбище полигона Цинтунся в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР при участии китайских военнослужащих-инструкторов.

После прослушивания теории военнослужащие произвели посадку на технику, проверили системы связи и отработали заряжание боеприпасов. Стрельба шла по целям, имитирующим бронеобъекты условного противника на различных состояниях.

Несмотря на отсутствие опыта, российские военнослужащие поразили большинство мишеней. В занятии лично принял участие заместитель командующего войсками Восточного военного округа Михаил Носулев. Лучшему экипажу и наводчику-оператору по итогам занятий были вручены призы.