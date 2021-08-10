Шойгу указал на рост доверия россиян к армии

Уровень доверия россиян к Вооруженным силам страны возрос почти в три раза за прошедшие 12 лет, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«По социологии двенадцатилетней давности, доверие к Вооруженным силам в нашей стране было 27-29%... Сегодня это - от 79 до 86%. Это самый доверяемый институт в нашей стране. На втором месте - православная церковь», - сказал он на молодежном форуме «Территория смыслов».

Он также сообщил, что к концу 2021 года доля современного оружия в войсках составит 71,9%.