Шойгу: к концу года доля современной техники в армии должна достигнуть 71,9%

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что к 1 января 2022 года в Российской армии доля современных образцов вооружения и военной техники должна достигнуть 71,9%.

Такую задачу поставил сегодня глава российского военного ведомства, подводя итоги Единого дня приемки военной техники.

«Мы должны выйти на показатель современности вооружений и военной техники на 71,9%», - сказал он.

Он выразил уверенность, что в этом году, как и в прошлом, будет выполнен гособоронзаказ в объеме не ниже 99%.

Ранее он заявил, что Минобороны будет ежегодно дополнительно набирать около 15 тысяч контрактников и офицеров в период с 2021 по 2024 год для работы с особо сложной техникой.