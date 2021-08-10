Шойгу: к концу года доля современной техники в армии должна достигнуть 71,9%
Такую задачу поставил сегодня глава российского военного ведомства, подводя итоги Единого дня приемки военной техники.
© Фото: Минобороны России
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что к 1 января 2022 года в Российской армии доля современных образцов вооружения и военной техники должна достигнуть 71,9%.
Такую задачу поставил сегодня глава российского военного ведомства, подводя итоги Единого дня приемки военной техники.
«Мы должны выйти на показатель современности вооружений и военной техники на 71,9%», - сказал он.
Он выразил уверенность, что в этом году, как и в прошлом, будет выполнен гособоронзаказ в объеме не ниже 99%.
Ранее он заявил, что Минобороны будет ежегодно дополнительно набирать около 15 тысяч контрактников и офицеров в период с 2021 по 2024 год для работы с особо сложной техникой.