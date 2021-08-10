Эксперт перечислил натуральные средства защиты от комаров

Одним из наиболее эффективных растительных средств от комаров является пижма желтая. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал травник Дмитрий Юровский.

«Она неплохо работает. Ее нужно помять в ладонях, натереть открытые участки тела, и на некоторое время она отпугивает (комаров. - Прим. ред.) - на минут 15-30, потом снова надо повторить такой же процесс», - добавил эксперт.

По его словам, аналогичного эффекта можно достичь при использовании полыни. В то же время стоит помнить, что это растение является очень сильным аллергеном, уточнил эксперт. Еще один природный репеллент от комаров - это котовник кошачий, который также можно втирать в кожные покровы, сказал Юровский.

Что касается защиты от клещей, то можно попробовать использовать в качестве спрея спиртовую настойку ванили, резюмировал эксперт.

Ранее эколог Константин Китаев предупредил об опасности для человека средств против комаров. Вместо фумигаторов специалист посоветовал использовать москитные сетки.