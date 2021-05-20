Эколог предупредил об опасности для человека средств против комаров

При неправильном использовании средства против комаров могут нанести вред здоровью. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал эколог Константин Китаев.

«Все средства от комаров, от насекомых являются ядовитыми, то есть это вещества, которые отравляют человека тоже. Если чуть-чуть переборщить с использованием, то, конечно, вред здоровью будет ощутимым», - заявил он.

Эксперт отметил, что обычно в инструкциях указано, что нежелательно оставлять включенным такой прибор на ночь, нужно проветривать помещения. По словам Китаева, рекомендуется минимизировать их использование.

Вместо фумигаторов специалист посоветовал использовать москитные сетки: они хорошо защищают от вторжения в дом насекомых с улицы. Кроме того, эколог отметил, что мази от комаров не следует наносить на тело, лучше распылять средства на одежду.