До конца года в войска поступят 20 новейших танков Т-14 «Армата»

До конца 2021 года в войска поступят 20 новейших танков Т-14 «Армата». Об этом в ходе Единого дня приемки военной продукции в Минобороны заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.

«В этом году поступят в войска 20 новейших танков Т-14 "Армата"», - сказал Криворучко.

Т-14 - первый в мире танк с необитаемой башней. Экипаж машины находится в герметичной бронекапсуле в передней части корпуса. Это позволяет обеспечить его безопасность в случае взрыва боекомплекта. Экипаж танка может работать в условиях химической атаки или ядерной войны.

Т-14 малозаметен в инфракрасном, радио- и магнитном диапазонах. В частности, это сокращает дистанцию противотанковых управляемых ракет, в том числе Javelin, в 2,7 раза. Это означает, что расчет этих комплексов будет более уязвим для ответного огня.

Скорость Т-14 по шоссе - около 90 км/ч, запас хода - 500 км.