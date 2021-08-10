Госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» завершатся в этом году

Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» завершатся в этом году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе Единого дня приемки военной продукции.

«В этом году завершатся испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"», - сказал он.

Также он заявил, что до конца года в войска поступят 20 новейших танков Т-14 «Армата». Криворучко добавил, что Вооруженные силы России получат 18 ударных дронов.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая АО «ВПК "НПО машиностроения"», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.

Единый день приемки военной продукции, когда российские войска оснащаются новой современной техникой, проходит раз в квартал.