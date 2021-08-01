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Два детеныша появились на свет в Центре восстановления леопардов на Кавказе

Анна Касаткина
00:15 01.08.2021
Родители новорожденных — леопарды Шива и Филоу — были ранее доставлены в Сочи из шведского зоопарка.
Два детеныша появились на свет в Центре восстановления леопардов на Кавказе
© Фото: Алексей Никольский РИА Новости
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Два детеныша родились в Центре восстановления леопардов на Кавказе на территории Сочинского национального парка. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

«Сегодня в Центре вновь радостное событие — самка леопарда Шива принесла двух котят», — цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что мама и малыши чувствуют себя хорошо. Детенышей планируют вакцинировать спустя три месяца, когда можно будет определить их пол.

Родители новорожденных — леопарды Шива и Филоу — были ранее доставлены в Сочи из шведского зоопарка. Специалистам удалось создать хорошие условия для образования пары и первого потомства, отметил замдиректора нацпарка по программе восстановления популяции леопардов на Кавказе Умар Семенов.

Ранее в Приморье попали на видео сразу три редчайших леопарда — самка и трое ее детенышей.

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