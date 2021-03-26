Сразу четыре редчайших леопарда попали на видео в Приморье

Четыре редчайших леопарда - самка и ее котята - попали в объектив фотоловушки в Приморском крае. Получившиеся кадры можно назвать уникальными, так как детенышей не так часто удается запечатлеть на фото и видео из-за осторожности их матерей.

Автоматическая камера, снявшая многодетное семейство, расположена на вершине горы в северной части национально парка «Земля леопарда». На видео ученые распознали самку под номером Leo 117F. Сначала она вместе с котятами отдыхала на скальной площадке, однако позже заметила некое движение за кадром. После этого самка скрылась из поля зрения, последовал за ней и самый внимательный из детенышей. Двое других маленьких леопардов сначала ничего не заметили, однако потом принялись наблюдать за действиями матери с безопасного расстояния.

Скорее всего, Leo 117F заметила потенциальную добычу - оленя или косулю - и направилась добыть пропитание для семьи, а заодно и продемонстрировать котятам навыки охоты.

Фото- и видеофиксация котят дальневосточного леопарда - достаточно редкое явление, отмечают в национальном парке.

«В отличие от взрослых особей, детеныши краснокнижной кошки реже попадают в объективы фотоловушек благодаря осторожности их матерей. Самки стараются не водить потомство вблизи общих звериных троп, на которых установлена основная часть автоматических камер», - говорится в сообщении на сайте «Земли леопардов».

По данным исследований, в России насчитывается около 100 дальневосточных леопардов. Редкие животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Ядро популяции располагается под охраной «Земли леопарда».