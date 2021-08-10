Минобороны введет в эксплуатацию три тысячи объектов до конца года. Об этом в ходе Единого дня приемки военной продукции в Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Что касается строительства объектов для нужд Вооруженных сил, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию три тысячи зданий и сооружений», - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что запланированное строительство выполняется в полном объеме.

Глава Минобороны напомнил и о помощи военных строителей в решении важнейших социально-бытовых проблем. Например, военные строители возвели водозабор на реке Бельбек, внеся вклад в решение проблем с водоснабжением Севастополя.

Также Шойгу заявил, что в Сибири и Европейской России был построен ряд объектов РВСН.