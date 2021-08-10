Сергей Шойгу заявил, что Минобороны завершило строительство объектов РВСН в Сибири и Европейской России.

«Построены объекты инфраструктуры подразделений РВСН в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Козельске и Тейково», - сказал министр в ходе Единого дня приемки военной продукции в Минобороны.

Министр добавил, что основные силы строителей были брошены на объекты для размещения новых образцов вооружения и техники в интересах ядерной триады.

По его словам, работы по развитию аэродромной сети, совершенствованию системы базирования ВМФ и обустройству инфраструктуры Арктической зоны развернуты с начала года.

Также Шойгу отметил, что на форуме «Армия-2021» впервые будет представлена отдельная экспозиция по деятельности Минобороны в Арктике.